Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مرحلة صعبة وأشعر بـ الألم.. تعليق غامض من أصالة يثير الجدل حول علاقتها بزوجها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
شروق ابراهيم
أثارت الفنانة السورية أصالة نصري قلق جمهورها بسبب الرسائل غير المباشرة التي أعادت نشرها في الفترة الاخيرة، وتحمل معاني انها تعاني من القلق والاكتئاب وهو ما فسره البعض أنها قد تكون إشارة أو دلالة على وجود خلاف مع زوجها المخرج طارق العريان. 

ونشرت أصالة صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها: "يحيطني شعور يختلط بكلّ شيء ، أنتفض ألمًا ، وأفيض أملاً". 

ومنذ أسبوعين نشرت صورة سيلفي لها بملامح حزينة وعلقت :" هلّ أنا بخير؟ وغالبًا ما يقولونه لايطمئنّ ، ولا أعرف لماذا أنا هكذا !!! أنا في مرحلة عنوانها (لاأعرف) ... ومنّ منّا يعرف أين تكمن الحكمة ؟ ماهو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟ شعوري تائه بين المتناقضات ، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنه ، يتألّم حتّى يصل الألم قلبي ، وروحي ترى فيما أقوله سخفًا". 

كانت هناك شائعة انتشرت حول نشوب خلاف بين أصالة وزوجها لأسباب خاصة، دون ان يرد اي منهما على هذه الشائعات. 


مرحلة صعبة وأشعر بـ الألم.. تعليق غامض من أصالة يثير الجدل حول علاقتها بزوجها
مرحلة صعبة وأشعر بـ الألم.. تعليق غامض من أصالة يثير الجدل حول علاقتها بزوجها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أصالة في رسالة مؤثرة.. والجمهور: تعبرين عنا كلنا

بإطلالة الفرو.. أصالة: أنتفض ألما وأفيض أملا

ترشيحاتنا

الممر.. حكاية الفيلم الأسطوري ومواعيد عرضه على 4 قنوات

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 6 - 10 - 2019.. فيديو

ما مصير النساء في الجنة.. وبما وعدهن الله

أول تعليق لـ حماقي على تأثره بـ المتسابقة وئام رضوان

تعكس بلطجة أنقرة.. سفير مصر بقبرص: ممارسات تركيا بالمتوسط تنتهك القانون الدولى.. فيديو

فيديو جراف| الأندومى وحقيقة تسببه فى السرطان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام

فستان محتشم.. بيونسيه تتألق في أحدث ظهور لها.. صور