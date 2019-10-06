بعد التضارب في عدد الوفيات.. صحة أسيوط تعلن إصابة 6 أشخاص بالملاريا بقرية أم القصور

حالة من الذعر انتشرت بين أهالي قرية أم القصور بمركز منفلوط في أسيوط بعد تضارب في أعداد المتوفيين والمصابين بمرض الملاريا، حيث أكد أهالي القرية وفاة شخصين وإصابة 56 بالمرض بعد عودتهم من دولة النيجر، بينما أكدت مديرية الصحة وفاة حالة واحدة وإصابة 6 بالمرض.



من جانبه قال الدكتور أسامة حجازي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة إنه تم سحب عينات من 28 حالة من العائدين من دولة النيجر بقرية أم القصور وبني رافع، تم ترددها علي مستشفي الحميات بأسيوط، تبين إيجابية إصابة 6 حالات بالملاريا وتم حجزهم في مستشفي الحميات بأسيوط لتلقي العلاج لحين تماثلهم للشفاء كما توفي شخص يدعي " ع.ز.ا" أحد العائدين من النيجر، بالتهاب كبدي يرجح بسبب إصابتهم بنفس المرض.



كما يقوم فريق من الطب الوقائي بالمديرية والإدارة الصحية بمنفلوط باستكمال إجراءات التقصي لعدد 56 فردا عائدا من النيجر بالقريتين ومتابعة أسر الحالات التي ثبتت إيجابيتها بالملاريا، للتأكد من عدم إصابتهم بنفس المرض.



وأكد حجازي أن هذا المرض ينتقل عن طريق الناموس ولا يوجد في مصر نوعية هذا الناموس الناقل للمرض.



بينما قال أحمد أبويوسف من أهالي القرية إن شخصين توفيا بالأمس نتيجة هذا المرض وهما عماد زكي إسماعيل ومصطفى خلف عزيز دويني.



وناشد أبويوسف وزارة الخارجية التحرك لإنقاذ 7 أشخاص من أهالي القرية محتجزين في النيجر وهم "محمود عبدالمقصود محمود صبره، أحمد علي أحمد سلامة، محمود بدر عطية سلامة، محمود يحيى عطية سلامة، خالد عبدالمالك حامد عبدالموجود، جمال أحمد عبدالرحيم، محمود شعبان يوسف، كانوا في طريقهم من النيجر إلى ليبيا ولكن السلطات في النيجر قامت باحتجازهم وحتى الآن لا يعرف أحد مصيرهم.

