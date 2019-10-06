استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات الأحد.. الدولار يسجل 16.34 جنيه للبيع.. ثبات أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 683 جنيها للجرام

سعر صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار يسجل 16.24 جنيه

أسعار الذهب اليوم الأحد 6-10-2019

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 6 -10- 2019 في مصر

سجل متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارا فى مستهل تعاملات اليوم، الأحد 6 أكتوبر 2019، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 16.2494 جنيه للشراء و16.3494 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 17.8094 جنيه للشراء و17.9255 جنيه للبيع.وسجل الجنيه الإسترلينى نحو 20.1152 جنيه للشراء و20.2373 جنيه للبيع، في حين سجل الفرنك السويسري نحو 16.2429 جنيه للشراء و16.3494 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف 100 ين ياباني نحو 15.1864 جنيه للشراء و15.2813 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.2730 جنيه للشراء و2.2874 جنيه للبيع.وعلى مستوى أسعار العملات العربية، فقد سجل الريـال السعودي نحو 4.3319 جنيه للشراء و4.3588 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي نحو 53.3643 جنيه للشراء و53.7988 جنيه للبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4237 جنيه للشراء و4.4517 جنيه للبيع.على جانب آخر، استقرت أسعار الذهب المحلية خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 6 أكتوبر 2019 عند مستوى أسعار أمس، السبت، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 681 و683 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 584 و585 جنيها.كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 778 و781 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح بين 5448 و5464 جنيها.وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 710 إلى 712 جنيها، وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 452 و453 جنيها، وعيار 12 من 387 و389 جنيها.فيما سجلت أسعار الخضراوات والفاكهة، استقرارا اليوم الأحد 6 أكتوبر 2019 بسوق العبور، وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم سعرا يتراوح بين 3 و4.50 جنيه، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 4 إلى 5.50 جنيهات.وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 لـ 14 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ2.50 جنيه، والباذنجان البلدي 3.50 جنيه، والجزر بدون عروش بـ6 جنيهات.وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 5 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 7 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 4 جنيهات، والخيار الصوب بـ5 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات.وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.وعن أسعار الفاكهة اليوم، تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، والتين البرشومي بـ10 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ 15 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.وسجل سعر البرتقال الصيفي 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 6 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 5 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها بين 4 لـ6 جنيهات، ومانجو عويس من 20 لـ 30 جنيها، والمانجو جولك بـ 14 جنيها.