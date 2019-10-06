Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكونات من منزلك.. أسهل طريقة لعلاج تلف الشعر بعد الصبغة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:04 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
تعد الصبغة من أكثر الطرق المستخدمة من قبل السيدات لتجديد مظهرهم، أو لإخفاء الشعر الأبيض، لكن لسوء الحظ تعد الصبغة من أكثر الأشياء الضارة بالشعر خاصة عند التعود على استخدامها بشكل مستمر، فبعد الصبغة يأتي تلف وتقصف الشعر الذي قد يقضي على الشعر نهائيًا وجعله هش وضعيف، لذلك نشر موقع "bold sky " طريقة رائعة للحفاظ على صحة الشعر بماسك بسيط يمكن تجهيزه بمكونات متوفرة.

- المكونات:-
5 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند
ملعقتان من العسل الصافي
20 جراما من الخميرة

- طريقة الاستخدام:-
سخني حليب جوز الهند، أضيفي إليه العسل واخلطي المزيج جدًا حتى يتماسك، ثم وضع الخميرة وترك المزيج لمدة 20 دقيقة.
بعد ذلك يتم وضعه على الجذور وتدليكي فروة الرأس بلطف ثم لفي شعرك في كيس من البلاستيك وغطيه بمنشفة دافئة 20 دقيقة قبل أن تغسلي شعرك جيدًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فوائد حبوب الخميرة للشعر.. لا تساقط بعد اليوم

فوائد حبوب الخميرة للبشرة والشعر.. اقض على مشاكلك

فوائده رائعة.. 8 ماسكات من الزبادي لـ البشرة والشعر

ترشيحاتنا

محمد صلاح يثير الرعب في ليفربول

ما هو القرين.. تعرف على أعراض المؤذى منه وعلاجه

عبد الله السعيد يهدد عرش رمضان صبحي في الدوري الممتاز

لأسباب جماهيرية.. تعديل موعد عرض فيلم الممر

خاص.. النجم الساحلي يرد على اتهام الحكم إبراهيم نور الدين بالتحيز لصالحه

عيار 21 بـ 671 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6- 10- 2019.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى نصر أكتوبر.. مسيرة لأطفال الحوامدية بالمحلة.. صور

بـ تاتو جديد.. شاهد إطلالة هنا الزاهد بعد تعافيها من المرض

بـ فستان أبيض.. جلسة تصوير لمايا دياب وسط البحر.. صور