بمكونات من منزلك.. أسهل طريقة لعلاج تلف الشعر بعد الصبغة

تعد الصبغة من أكثر الطرق المستخدمة من قبل السيدات لتجديد مظهرهم، أو لإخفاء الشعر الأبيض، لكن لسوء الحظ تعد الصبغة من أكثر الأشياء الضارة بالشعر خاصة عند التعود على استخدامها بشكل مستمر، فبعد الصبغة يأتي تلف وتقصف الشعر الذي قد يقضي على الشعر نهائيًا وجعله هش وضعيف، لذلك نشر موقع "bold sky " طريقة رائعة للحفاظ على صحة الشعر بماسك بسيط يمكن تجهيزه بمكونات متوفرة.



- المكونات:-

5 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند

ملعقتان من العسل الصافي

20 جراما من الخميرة



- طريقة الاستخدام:-

سخني حليب جوز الهند، أضيفي إليه العسل واخلطي المزيج جدًا حتى يتماسك، ثم وضع الخميرة وترك المزيج لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك يتم وضعه على الجذور وتدليكي فروة الرأس بلطف ثم لفي شعرك في كيس من البلاستيك وغطيه بمنشفة دافئة 20 دقيقة قبل أن تغسلي شعرك جيدًا.