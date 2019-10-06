هل يجب الاحتفاظ بالدولار الأمريكي.. خبراء: مخاطرة كبيرة.. الجنيه ارتفع 9% أمامه فى 2019.. واحتمالات انخفاضه قائمة

هاني عادل: ارتفاع قيمة الجنيه مؤخرا حطم آمال المضاربين

الجنيه ارتفع 9% منذ بداية العام

عمرو عصمت: حائزو العملة الخضراء يجب أن يتخلوا عنها

توقعات بوصول الدولار لــ15.8 جنيه خلال أيام

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 45.11 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 44.969 مليار في أغسطس، وهو ما أسهم في استقرار سوق الصرف المصري بدعم وفرة المعروض من الدولار.

يبحث الكثير عن أوعية ادخارية تكون لهم ملاذًا آمنا وتحافظ لهم على مدخراتهم وتدر عائدا متميزا لهم، ومع الارتفاع المتزايد الذي شهدته العملة الخضراء خلال الفترة الماضية اتجه البعض للاحتفاظ بعدد كبير من العملات الخضراء حتى يحظون بالعائد الكبير نتيجة التغير في سعر البيع والشراء واستمرار الارتفاع في السعر.إلا أنه مع تراجع سعر صرف العملة بعد ما حققه الاقتصاد المصري من نجاح وتعافٍ، وزيادة الاحتياطي النقدي والانتعاش الذي شهده قطاع السياحة، فضلا عن الاستقرار الأمني، أصبح حائزو العملة الخضراء في موقف محير ما بين استمرار الاحتفاظ بالعملة الخضراء أو تبديلها والبحث عن وعاء ادخاري آخر، خاصة في ظل التوقعات والمؤشرات الكثيرة التي تؤكد استمرار تراجع وانخفاض سعر العملة الخضراء، وفي هذا التقرير رصد موقع "صدى البلد" آراء عدد من الخبراء المصرفيين حول اتجاهات الدولار خلال الفترة القادمة.في البداية، قال الخبير المصرفي هاني عادل، إن البعض يتوهم أن لهم فى الدولار ملاذًا آمنا، فالكثيرون توهموا حدوث موجة تصدعية لسعر صرف العملة الخضراء أمام الجنيه المصري، لتتحطم أحلامهم أمام حقيقة الواقع المتمثل فى ارتفاع قيمة الجنيه بصورة مستمرة منذ أول العام الجارى وحتى تاريخه مرتفعًا بنسبة 9% تقريبًا مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة.وأضاف الخبير المصرفي هاني عادل، أن ارتفاع الجنيه المصري جاء مدعومًا بعدة عوامل، أهمها ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي وصل لمراحل قياسية لم نشهدها من قبل متجاوزًا الـ45 مليار دولار، وانتعاش حركة السياحة وما تعكسه من زيادة فى حجم التدفقات المالية من العملة الأجنبية، فضلًا عن نمو تحويلات العاملين بالخارج والذي تجاوز 25 مليار دولار فى العام.وتابع الخبير المصرفي: "كل ذلك إلى جانب ارتفاع معدلات التصدير وبالأخص المنتجات البترولية والغاز لتؤكد حدوث وفرة فى أرصدة العملة الأجنبية، وتتيح الفرصة أمام الجنيه المصري لمزيد من الارتفاع المدعوم، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية الموجهة لأدوات الدين المصرية والتى وصلت إلى 30 مليار دولار تقريبًا، فضلًا عن ارتفاع أرصدة البنوك المصرية بالخارج لتصل إلى ما يزيد على 18 مليار دولار".وأرجع استمرار ارتفاع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية كنتيجة طبيعية لكل هذه العوامل، وبالتالي مزيد من الخسائر لحائزي العملة الخضراء.وأكد أن خسائر حائزى الدولار لا تكمن فقط فى الخسائر الرأسمالية الناتجة على انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وإنما تشمل كذلك خسائر استثمارية ناتجة عن وجود فرق كبير بين العائد على الدولار والعائد على الجنيه المصري.ووجه الخبير المصرفي نصيحة لحائزي العملة الخضراء بناءً على هذه الأسباب بأن يقوموا بالبيع، متوقعًا أن يسجل الدولار مع نهاية العام 15.80 جم."المضاربون حائرون يبيعون أم ينتظرون"، هكذا قال الخبير المصرفي عمرو عصمت، والذي أكد أن حائزي العملة الخضراء تائهون بين جشع المضاربة والخوف من الخسارة، وذلك بعد الارتفاع المتتالي للجنيه المصري مقابل الدولار.وأضاف عمرو عصمت أن هناك أسبابا كثيرة دليل على استمرار انخفاض قيمة العملة الخضراء واستمرار ارتفاع الجنيه، خاصة في ظل تعافي الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ، وزيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية، وانخفاض معدلات الاستيراد في السوق المحلية المصرية، وغير ذلك من الأسباب التي تعزز مكانة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتؤكد الاتجاه إلى تحسن قيمة الجنيه المصري وتوقع خسائر أكبر لحائزي العملات الأجنبية.وأكد أن الاتجاه إلى الادخار بالجنيه المصري أفضل كثيرًا من اكتناز العملات الأجنبية التي تواصل الانهيار، علاوة على انخفاض الفائدة عليها بالمقارنة مع المدخرات بالعملة المحلية.وأشار إلى أنه خلال العام الماضي زادت أموال المدخر بالجنيه المصري في حدود 15%، في حين انخفض الدولار الأمريكي في حدود 8%.من جانبه، رجح الخبير المصرفي محمد شومان، أن لا يشهد الدولار ارتفاعًا مرة أخرى، وذلك لعدة أسباب أهمها تحسن المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر، وانتعاش السياحة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج.وأكد أن الاحتفاظ بالعملة الخضراء يمثل مخاطرة كبيرة لأن سعر العائد على الجنيه المصري حاليا يعتبر مقبولا.وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سبتمبر الماضي هبط متوسط سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 29 قرشًا، حيث سجل أول الشهر نحو 16.50 للشراء و16.60 جنيه للبيع، وفي نهاية الشهر كان سجل 16.21 للشراء و16.31 للبيع.وبلغ إجمالي تراجعات العملة الأمريكية نحو 164 قرشًا منذ نهاية يناير الماضي، في أكبر فترة تراجع لسعر الدولار أمام الجنيه منذ تعويم العملة المحلية.وسددت مصر أكثر من 37 مليار دولار التزامات خارجية عليها منذ يونيو 2013، وقال البنك المركزي المصري إن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.وشهدت أسعار صرف الدولار اليوم، الأحد، استقرارًا ملحوظًا، حيث سجلت أسعار الدولار في البنك المركزي 16.24 للشراء، 16.35 للبيع.