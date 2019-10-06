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أخبار البلد

بسبب أعمال الصيانة.. تأخر إقلاع رحلتين من مطار القاهرة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:01 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، تأخر إقلاع رحلتين دوليتين أكثر من ساعة عن مواعيد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التونسية 814 المتجهة إلى تونس تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل وأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة شركة مصر للطيران 912 المتجهة إلى دبي ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.
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