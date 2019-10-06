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ثقافة

صحينا يا سينا يقدم عروضه من جديد على الأمير طاز

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
صدى البلد
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طارق موسى

قال الفنان عصام الشويخ مدير فرقة الساحة التابعة للبيت الفني للمسرح ان الفرقة تستعد لإعادة تقديم عرض " صحينا يا سينا" من إنتاج الفرقة، ابتداء من اليوم الأحد الموافق ٦ أكتوبر بقصر الأمير طاز بالسيدة زينب .

يأتى هذا ضمن احتفاء البيت الفني للمسرح بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدية، في تمام الثامنة مساء و بالمجان، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

" صحينا يا سينا" بطولة خالد محمود، محمد عبد الوهاب، راندا إبراهيم، حسام سيد وفنانى فرقة مسرح الساحة، ديكور محمد غرباوى، موسيقي وألحان حاتم عزت، تصميم ملابس نهى دراج، تأليف وأشعار خميس عز العرب و إخراج عصام الشويخ.
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