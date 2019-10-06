يستضيف فريق أرسنال، نظيره بورنموث اليوم، الأحد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي:



وتقام مباراة أرسنال وبورنموث في تمام الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 7.



أرسنال ضد بورنموث:



ويسعى أرسنال بقيادة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني، لتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل مثلهم وخسر مباراة وحيدة.



ترتيب أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي:



ويحتل أرسنال المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.



مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:



ويلتقي اليوم أيضًا، تشيلسي مع ساوثهامبتون، ومانشستر سيتي مع وولفرهامبتون، ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



بث مباشر لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي:









