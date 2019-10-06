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رياضة

بث مباشر.. مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
فريق آرسنال
فريق آرسنال
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القسم الرياضي
يستضيف فريق أرسنال، نظيره بورنموث اليوم، الأحد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

بث مباشر مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي:

وتقام مباراة أرسنال وبورنموث في تمام الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 7.

أرسنال ضد بورنموث:

ويسعى أرسنال بقيادة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني، لتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل مثلهم وخسر مباراة وحيدة.

ترتيب أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي:

ويحتل أرسنال المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

مباريات آخرى في الدوري الإنجليزي:

ويلتقي اليوم أيضًا، تشيلسي مع ساوثهامبتون، ومانشستر سيتي مع وولفرهامبتون، ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر لمباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي:




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