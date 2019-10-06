الأسرى بالمئات.. تعرف على أبرز مانشيتات الصحف فور نصر أكتوبر.. فيديو

قال المؤرخ موفق بيومى، إن 6 أكتوبر 1973م كانت لحظة فارقة عظيمة، لافتًا إلى أنه قبل ساعة الصفر لم يكن هناك أى شيء يوحى بأن مصر على وشك انتصار تاريخى هام، لأن الأخبار فى الصحف كانت تشير إلى توتر بالجبهة.



وأضاف المؤرخ موفق بيومى، خلال حديثه ببرنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «dmc»، أن مانشيتات الصحف كلها كانت تشير إلى التوتر على الجبهة منذ حرب الاستنزاف، متابعًا أن من أهم عناوين الصحف وقتها كان " برقيات تأييد للسادات من الهيئات الحربية".



وأشار المؤرخ موفق بيومى، إلى أنه مع اندلاع الحرب توقفت الدراسة فى المدارس بدءًا من يوم 7 أكتوبر 1946م، حمايةً للأطفال لأن الغدر الصهيونى كان غير مضمون خاصة وأن لهم سوابق فى ضرب واستهداف المدارس.



وأوضح المؤرخ موفق بيومى، أن جريدة الأخبار تصدرت بمانشيتات مميز جدًا "الأسرى بالمئات"، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تأسر المئات من قوات العدو.