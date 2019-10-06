مدرب المنتخب السابق يكشف سر خماسية الأهلي في مرمى أسوان

كشف محسن صالح مدرب المنتخب السابق ، عن سر فوز فريق الأهلي أمس أمام أسوان بخماسية مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.





وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "(فرق الخبرة والميزان بين الأهلي وأسوان) كلها كانت تصب في مصلحة الأهلي حتي درجة الحرارة تعامل معها الاهلي بطريقه هايله، جعل الكرة تتحرك في المساحات الخالية، وحسم الامر مبكرا مستغلا خبرة لاعبيه ومهاراتهم العالية، موضحا ان السلبيات كانت في اضاعة الفرص الغالية، وهدف أسوان جاء من المنطقة العامية ! ".





وأضاف محسن صالح :" سمعوني 5 أهلي)..الاهلويه مستعجلين عايزين يعرفوا رأيي وملاحظاتي علي ماتش أمس مع اسوان الأعضاء العاملين والمنتسبين القدامي والجداد والقريبين أوي من الكيان عارفين ان قصدي مش نتيجة النهارده ولكن هتاف الأهلي..أو تصقيفة الاهلي..التاريخيه١..٢/١..٣/٢/١..٤/٣/٢/١..٥/٤/٣/٢/١..أهلي ".





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى ، فوزًا كبيرًا على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.





وأحرز خماسية الأهلي أجاى وحسين الشحات وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى فيما أحرز هدف أسوان الوحيد اوميد اوكرى.



