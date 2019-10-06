أساطير على خط بارليف.. حكاية 8 نجوم كرة مصريين شاركوا في حرب أكتوبر



وكان الجوهري ضابطًا في الجيش المصري برتبة مقدم، خلال فترة حرب أكتوبر، وخرج من الخدمة برتبة عميد في سلاح الإشارة، وبعد انتهاء مهمته في الحرب لم يعد للعب الكرة، بل توجه إلى التدريب.



محمود بكر



المعلق الرياضي الشهير ونجم نادي الأولمبي والذي استطاع تحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز حينما كان لاعبا في الفريق.



ولكن لم يكمل محمود بكر مسيرته الرياضية بسبب نكسة 67 واستدعائه هو ومعظم أعضاء الفريق للتجنيد بالجيش المصري.



والتحق بالقوات المسلحة منذ 1967، وكان يحمل رتبة نقيب في سلاح الاستطلاع بقوات المشاة، وشارك في حرب 1973، وترك الخدمة برتبة عقيد.



سمير زاهر



رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق في الفترة الذهبية للمنتخب المصري الذي حصل علي 4 بطولات أمم أفريقيا منها 3 مرات متتالية وبرونزية مونديال الشباب 2003.



تم استدعاء سمير زاهر بعد نكسة 67 للتجنيد وانضم لسلاح المشاة، ليشارك في انتصار أكتوبر ومن ثم يعتزل كرة القدم بعد عودته.



حمادة إمام



أسطورة نادي الزمالك ونجم المنتخب المصري حمادة إمام، وكان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك.



تخرج حمادة إمام من الكلية الحربية وعمل ضابطا في القوات المسلحة المصرية، ليكون أحد المشاركين في انتصار أكتوبر العظيم، حتي أحيل للمعاش برتبة عميد.



عبد العزيز قابيل



اللواء محمد عبد العزيز قابيل لاعب كرة القدم بنادي الزمالك، ومدير عام النادي السابق أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 قائد الفرقة الرابعة المدرعة أثناء الحرب.



عبده أبو حسين



لاعب المصري البورسعيدي وشارك في حرب أكتوبر واستشهد فيها، وهو أحد أبناء جيل التهجير، ويحيي النادي ذكرى لاعبه السابق في كل عام.



وكان أحد أبناء محافظة الدقهلية من مدينة المنزلة وهو مجند استشهد خلال الحرب.



عبد العزيز بدران



لاعب المصري السابق وكان أحد الضباط الاحتياطيين في تلك الفترة، وشارك في حرب أكتوبر.



فكري صالح



مدرب حراس مرمى وادي دجلة شارك أيضا بحرب أكتوبر بكتيبة الصاعقة.

تحتفل مصر اليوم الأحد، بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد والقضاء على نظرية الجيش الذي لا يقهر، وربما لا يخلو بيت مصري من أحد الذين شاركوا في تطهير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، أو قبلها فيما عرف بحرب "الاستنزاف" لكن هناك نجوم كرة قدم لا يعرف الكثير أنهم كانوا ضمن أبطال أكتوبر.ويستعرض " صدى البلد" أبرز نجوم كرة القدم الذين شاركوا في نصر أكتوبر:محمود الجوهريمن أبرز الرياضيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر 73، أسطورة النادي الأهلي ومدرب منتخب مصر الذي قاد المنتخب المصري في التأهل لكأس العالم والفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 98، وقاد الجوهري تدريب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وحقق معهم العديد من البطولات، وأنهي الجنرال مسيرته التدريبية بقيادة المنتخب الأردني قبل وفاته في سبتمبر 2012 .