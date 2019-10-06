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رياضة

فرج عامر يعلن انضمام نجم سموحة لـ قائمة منتخب مصر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
فرج عامر
فرج عامر
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ياسمين تيسير
أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن انضمام حسام حسن نجم الفريق لقائمة منتخب مصر في معسكر أكتوبر من أجل خوض مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا ، واختبار عناصر جديدة في صفوف الفراعنة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : "مبروك انضمام مهاجم سموحة حسام حسن للمنتخب".

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة، لمسابقة الدوري المصري ، لينطلق غدا الاثنين ، معسكر منتخب مصر في أول توقف للمسابقة المحلية والتي يستغرق 10 أيام ، وتستأنف البطولة يوم 17 أكتوبر الجاري.

وينطلق معسكر منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام البدري ،من أجل خوض مباراة ودية امام منتخب بتسوانا ، واختبار عناصر جديدة في صفوف الفراعنة.

ويبدأ المنتخب الوطني معسكره بداية من يوم الاثنين، على أن يختتمه بمباراة ودية دولية تجمعه بنظيره منتخب بتسوانا في السابعة من مساء يوم 14 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وبعد استبعاد محمد صلاح لاعب ليفربول ، اختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.

وضمت القائمة المحلية :محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.


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