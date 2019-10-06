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تعليم

جامعة السويس: تاريخ العسكرية المصرية يتوقف عنده الأكاديميات العسكرية في العالم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:23 م
الدكتور السيد الشرقاوي
الدكتور السيد الشرقاوي
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حسن غنيمة
أصدرت جامعة السويس، برئاسة الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس الجامعة، بيانا بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد جاء فيه:

في هذه الأيام الخالدة من تاريخ مصر، يقف العالم أجمع ليستعيد ذكريات أيام هي من أمجد لحظات التاريخ، حين استطاع أبناء جيش مصر العظيم أن يسطروا بدمائهم الزكية الطاهرة صفحات عظيمة في تاريخ العسكرية المصرية الذى يتوقف عنده جميع الأكاديميات العسكرية في العالم ليتعلموا الدرس الذي لقنه جيش الكنانة لعدوه.. الدرس الذي سيظل خالدا نتعلم منه جميعا كيف يكون العطاء والإخلاص والتضحية.

ويبدو أن قدر جيش الكنانة شاء أن يستمر في تلقين دروس الوطنية والفداء والتضحية، حيث يضرب لنا المثل كل يوم اننا على الحق ودائما ندافع عن الحق، يضرب لنا المثل كل يوم أنه على استعداد دائم ليقدم دمه الزكي وروحه الطاهرة لقاء حرية واستقرار أرضه الغالية وشعبه الأصيل ضد من يحيكون ببلادنا المؤامرات والمكائد.

نحتفل اليوم بذكرى مجيدة غالية على قلوب المصريين والعرب جميعا، بل على قلوب الإنسانية كلها، ذكرى الكرامة، ذكرى العزة، ذكرى النصر العظيم.. أكتوبر 73.

واتوجه بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجيش مصر العظيم، القيادة العامة وقادة الجيوش والضباط والجنود البواسل أبناء هذا الشعب.
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