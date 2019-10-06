دراسة تحذر: تناول المشروبات الغازية يوميا يصيبك بالسكر

كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول مشروب سكري واحد فقط في اليوم يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة تصل إلى 10 في المائة، وذلك بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية.



وجد الباحثون القائمون على الدراسة بجامعة هارفارد أن الأشخاص الذين يزيدون من استهلاكهم للمشروبات الغازية، وكذلك من عصائر الفاكهة المحلاة، كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



وأكدت نتائج الدراسة أن تناول مشروب واحد من الصودا يوميًا يزيد من مخاطر الإصابة بالسكري بنسبة 18 في المائة ، ولكن استبداله بمشروب غير سكري يمكن أن يقلل المخاطر بنسبة تصل إلى 10 في المائة.



ووجدت الدراسة أن زيادة تناول المشروبات السكرية بمقدار أربعة أوقية فقط في اليوم على مدى فترة أربع سنوات كان مرتبطًا بنسبة 16 في المائة من مخاطر الإصابة بمرض السكري في السنوات الأربع التالية.



ويعد تناول السكر بكميات كبيرة أمرًا سيئًا للجسم بعدد من الطرق، مما يؤدي إلى نمو السمنة وبالتالي الإصابة بأمراض القلب ، فضلًا عن الإسهام بشكل كبير في تطور مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.