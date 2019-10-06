ظهر المعدن الطيب.. كيف وقف المصريون في وجه العدو وآزروا الجيش بقوة.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، تقريرًا يرصد "الجبهة الداخلية.. كيف وقف المصريون في وجه العدو داخليًا".



وأكد التقرير أن المصريين آزروا الجيش بقوة، من خلال تبرعهم للمجهود الحربى خلال سنوات الجهاد على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة، مشيرًا إلى أن المصريين لم يبخلوا على جيشهم وظهر الجوهر الحقيقي للشعب المصري كله خلال أيام الحرب ولم تسجل أى حوادث فارقة خلال أيام الحرب، وكادت مصر تخلو من أى مشاجرات أو مشاحنات بين الأهالي.



وأوضح التقرير أن الصحافة شاركت فى خطة الخداع الاستراتيجى عندما شنت حملة ممنهجة على مستشفى الدمرداش عندما نشرت شائعة بانتشار فيروسات، وطالبت بإخلائه، لنكتشف بعد ذلك أنها كانت خطة لإخلاء بعض المستشفيات للمجهود الحربى.



وأشار إلى أن الفن المصرى ضرب أروع الأمثلة فى دعم بلاده، وأطلقت أم كلثوم حملة الفن من أجل المجهود الحربى، وقدمت العديد من الحفلات الفنية فى مصر والدول العربية والأجنبية، وخصصت إيرادات حفلاتها للجيش، ووصل أجر إحدى حفلاتها إلى 100 ألف جنيه.

