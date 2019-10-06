Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ظهر المعدن الطيب.. كيف وقف المصريون في وجه العدو وآزروا الجيش بقوة.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:16 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، تقريرًا يرصد "الجبهة الداخلية.. كيف وقف المصريون في وجه العدو داخليًا".

وأكد التقرير أن المصريين آزروا الجيش بقوة، من خلال تبرعهم للمجهود الحربى خلال سنوات الجهاد على الرغم من الظروف المعيشية الصعبة، مشيرًا إلى أن المصريين لم يبخلوا على جيشهم وظهر الجوهر الحقيقي للشعب المصري كله خلال أيام الحرب ولم تسجل أى حوادث فارقة خلال أيام الحرب، وكادت مصر تخلو من أى مشاجرات أو مشاحنات بين الأهالي.

وأوضح التقرير أن الصحافة شاركت فى خطة الخداع الاستراتيجى عندما شنت حملة ممنهجة على مستشفى الدمرداش عندما نشرت شائعة بانتشار فيروسات، وطالبت بإخلائه، لنكتشف بعد ذلك أنها كانت خطة لإخلاء بعض المستشفيات للمجهود الحربى.

وأشار إلى أن الفن المصرى ضرب أروع الأمثلة فى دعم بلاده، وأطلقت أم كلثوم حملة الفن من أجل المجهود الحربى، وقدمت العديد من الحفلات الفنية فى مصر والدول العربية والأجنبية، وخصصت إيرادات حفلاتها للجيش، ووصل أجر إحدى حفلاتها إلى 100 ألف جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 671 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6- 10- 2019.. فيديو

شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

ما هو القرين.. تعرف على أعراض المؤذى منه وعلاجه

خبر صادم عن فرجاني ساسي .. تعليق قدامى الزمالك على قائمة ميتشو ..فيديو

بشائر من البرلمان لـ المصريين.. 5 مطالب للحكومة لصالح محدودي الدخل قبل جلسة كشف الحساب

موقف السيسي من سد النهضة يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام

فستان محتشم.. بيونسيه تتألق في أحدث ظهور لها.. صور