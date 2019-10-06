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برلمان

النائب حسن عمر: رغم انتصار أكتوبر المجيد.. الحرب لاتزال مستمرة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:21 م
حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
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ماجدة بدوى
هنّأ النائب حسن عمر حسنين ، عضو لجنة الادارة المحلية ، الشعب المصرى والقيادة السياسية بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد. 

وقال حسن ، فى بيان له ،إن الجيش المصرى حقق انتصار عظيم فى السادس من أكتوبر على الجيش الاسرائيلى ، هذا الانتصار الذى أعاد العزة والكرامة لكل الشعب المصرى خاصة والشعوب العربية بشكل عام. 

وأضاف البرلمانى، أنه رغم الانتصار الكبير ، إلا إن المؤامرات مازالت تحاك ضد الوطن من أطراف دولية ، تسعى للنيل من استقرار مصر وجيشها العظيم ، ولعل ما حدث فى الأسابيع الماضية من مخططات أفسدها وعى الشعب المصرى ، وما يحدث الان فيما يخص مفاوضات سد النهضة التى تقف خلفه دول معادية لمصر ، يؤكد ان الحرب رغم انتصارنا العسكرى فيها مازالت مستمرة ، وتحتاج الى وعى دائم من الشعب واصطفاف خلف القيادة السياسية للعبور الى المستقبل المشرق. 

وتابع:"عضو لجنة الإدارة المحلية ، ان الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب ، واذ يأتى ذكرى انتصار أكتوبر المجيد ليذكرنا بان هذا الشعب لا يهاب الموت ولا يقف إمام اى سدود او عقبات وانه قادر على العبور فى اى وقت يشاء وبكل القوة ، حفظ الله شعب مصر وجيش مصر.
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