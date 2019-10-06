نصر_اكتوبر يتصدر تويتر اليوم.. ومغردون: صباح العزة والكرامة

تصدر #نصر_اكتوبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم، الأحد، فى الذكرى الـ 46 لانتصار أكتوبر، الذى استطاعت فيه القوات المسلحة أن تسطر ملحمة قتالية وصفتها العديد من المراجع العسكرية بالمعجزة، من خلال تحقيق النصر على الجيش الإسرائيلى، وعودة جزء عزيز من أرض الوطن "سيناء".



ولاقى الهاشتاج تفاعلا كبيرا من مستخدمى "تويتر"، وجاءت أبرز التغريدات: "صباح النصر .. صابح العزة و الكرامة تحيا مصر تحيا صر #نصر_اكتوبر" - "كل عام و مصر و جيشها بخير .. سيظل يوم الفخر و الستعادة الكرامة #نصر_اكتوبر".



كما تضمنت التعليقات: "لما يكون عندك شئ تفتخر به .. صباح النصر #نصر_اكتوبر" - "خير اجناد الله فى الارض #نصر_اكتوبر".