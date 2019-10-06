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نقيبة تمريض السويس: طلبت نقل تعييني خلال حرب الاستنزاف لهذا السبب.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:21 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت سيدة مبارك، نقيبة تمريض السويس، إنها كانت طالبة فى المدرسة الثانوية للتمريض فى عام 1967م، لافتة إلى أنها عندما زادت الاشتباكات فى الحرب بدأوا فى تهجير الطلبة وتوزيعهم على المدارس المجاورة وتم نقلها لمدرسة أحمد ماهر للتمريض.

وأضافت نقيبة تمريض السويس، خلال حديثها ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أنها درست بها 3 سنوات وتم تعيينها بمستشفى أم المصريين بالجيزة ولكنها طلبت نقل تعيينها للسويس من أجل المشاركة في تمريض مصابي حرب الاستنزاف.

وتابعت نقيبة تمريض السويس، أنها حضرت فترة حرب الاستنزاف فى السويس ومرضت الضباط فى الخطوط الأمامية، موضحة أنها ظلت 15 يوما فى الجبهة لمداواة الضباط.

وأردفت نقيبة تمريض السويس، كفاحى فى التمريض بدأ منذ إن كنت تلميذة فى مدرسة التمريض.
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