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أخبار العالم

روسيا: نتوقع تقديم الولايات المتحدة مقترحات لتأسيس مجلس مشترك للأعمال

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الأحد، إن بلاده تتوقع أن تُقدّم الولايات المتحدة مقترحات بشأن تأسيس مجلس استشاري مشترك للأعمال.

وقال أنتونوف -في تصريح للصحفيين حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "نأمل كثيرا أن يقدم الجانب الأمريكي مقترحات محددة وسنكون قابلين لعقد مثل تلك الفعالية في المستقبل القريب في موسكو"، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس مجلس مشترك للأعمال عُرض خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، يونيو الماضي.

ولفتت "سبوتنيك" إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قد أعلن، الشهر الماضي، أنه يتوقع تقدما بشأن تأسيس المجلس الاستشاري المشترك للأعمال.
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