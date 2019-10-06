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محافظات

أمطار خفيفة في الغردقة.. والدفع بمعدات إنقاذ للطرق السريعة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:11 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
شهد مدينة الغردقة، اليوم، الأحد، أمطارا خفيفة على المناطق كافة، خاصة الشمال.

كان مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، حذر من سقوط أمطار على معظم المدن، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية على الطرق العام والسريعة، والدفع بمعدات ثقيلة وسيارات شفط في بعض المناطق، تحسبا لحدوث سيول نتيجة اندفاع مياه الأمطار.

وتكاثرت السحب والغيوم على معظم مدن محافظة البحر الأحمر، دون تأثير على الحركة المرورية، فيما استمرت حركة المطارات والموانئ في المحافظة الساحلية في معدلاتها الطبيعية.

وتم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق.
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