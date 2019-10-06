انطلاق المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية التمريض بجامعة عين شمس.. الأربعاء المقبل

تنظم كلية التمريض جامعة عين شمس، المؤتمر الدولي الرابع عشر بعنوان "نحو تحقيق التميز في التمريض : التعليم ، البحث العلمي والإدارة" ، وذلك يومي 9 و 10 من شهر أكتوبر الجاري بدار الضيافة.



يقام المؤتمر بالتعاون مع جامعة كاريليا بفنلندا وجامعة ايسترن بيمونت بإيطاليا ،جامعة ساندر لاند بإنجلترا وجامعة شندي بالسودان ، أكاديمية انسيجن بهولندا. تحت رعاية أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و أ .د محمود متيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د .سلوى سمير عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، أ.د سهام جرجس نائب رئيس المؤتمر.



يناقش المؤتمر قضايا التمريض المعاصرة والمستقبلية، كما يقدم مجموعة من التجارب المحلية و العربية و الدولية في مجال الرعاية الصحية.