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تعليم

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية التمريض بجامعة عين شمس.. الأربعاء المقبل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:23 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي - كريم ناصر
تنظم كلية التمريض جامعة عين شمس، المؤتمر الدولي الرابع عشر بعنوان "نحو تحقيق التميز في التمريض : التعليم ، البحث العلمي والإدارة" ، وذلك يومي 9 و 10 من شهر أكتوبر الجاري بدار الضيافة.

يقام المؤتمر بالتعاون مع جامعة كاريليا بفنلندا وجامعة ايسترن بيمونت بإيطاليا ،جامعة ساندر لاند بإنجلترا وجامعة شندي بالسودان ، أكاديمية انسيجن بهولندا. تحت رعاية أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و أ .د محمود متيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د .سلوى سمير عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، أ.د سهام جرجس نائب رئيس المؤتمر.

يناقش المؤتمر قضايا التمريض المعاصرة والمستقبلية، كما يقدم مجموعة من التجارب المحلية و العربية و الدولية في مجال الرعاية الصحية.
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