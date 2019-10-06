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رياضة

يقعد جنب أهله.. رسالة عمرو أديب لـ جماهير الأهلي بشأن فايلر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:35 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن إعجابه الشديد بـ رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خاصة عقب خماسية الفريق أمس بمرمى أسوان.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هو مدرب الأهلى ده مش ممكن نبعتلوا جاميكا او نحاول نقنعه يرجع يقعد جنب اهله لان العيله اهم من الفلوس والكوره وكده .

وأضاف عمرو أديب: "الاهلى حد تانى ولو كمل كده مش حناخد الدوري تانى وحنفضل في المركز التانى ".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى، فوزًا كبيرًا على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.

وأحرز خماسية الأهلي أجاى وحسين الشحات وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى فيما أحرز هدف أسوان الوحيد اوميد اوكرى.

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