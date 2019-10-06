شاهد.. قاتلة تحتضن «أخو المقتول» في قاعة المحكمة.. تفاصيل مثيرة

في عملٍ غير متوقع، احتضن براندت جان، الشقيق الأصغر لبوثام جان، ضابطة شرطة دالاس السابقة أمبر جويجر في المحكمة بعد أن قال إنه غفر لها قتله أخاه بطريقة متهورة لم تراع فيها أبعاد ما تدربت عليه كشرطية، ولهذا فهي تقضي عقوبة سجن 10 سنوات، وفق ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.



وأثار رد فعل براندت جان الاستثنائي نحو قاتلة أخيه المدانة أمبر جويجر، بعد أن عانقها لأنها حُكم عليها بقتل شقيقه، بوثام جان، مجموعة من ردود الفعل التي تنوعت بين الإعجاب بما فعله براندت، والإحباط من فعلته، كما عمقت النقاش الوطني حول تنظيم استخدام الشرطة للقوة.



في المحكمة، قال براندت جان، 18 عامًا، في قاعة المحكمة، إنه على الرغم من جريمة الشرطية السابقة، فإنه يغفر لها قتل أخيه ويريد الأفضل لها.



وسأل جان القاضية: "لا أعرف إذا كان هذا ممكنًا، لكن هل يمكنني أن أعطيها (القاتلة) عناقًا من فضلكم؟".



ومع حدوث العناق، حل الصمت بقاعة المحكمة إلى حد كبير باستثناء أصوات البكاء.



كانت لقطات تلك اللحظة تضفي ضوءًا دراميًا وإنسانيًا على ما كان بالفعل حالة تمت مشاهدتها على نطاق واسع، حيث قامت ضابطة الشرطة البيضاء وهي خارج خدمتها بإطلاق النار على رجل أسود بريء وقتلته، فالشرطية الشابة جايجر (31 عامًا) التي كانت عائدة إلى شقتها، ارتكبت خطأ كلفها الكثير، إذ أطلقت النار على شخص يدعى بوتام جين وجدته داخلها وأردته قتيلا، إلا أن المفاجأة المفجعة تكشفت لها بعدما تبينت أنها ارتكبت خطأ مأساويًا لدخولها الشقة الخطأ، إذ اتضح أنها شقة في طابق علوي، وليست شقتها، وأنها تسرعت كثيرًا بإطلاق النار.



وعقب الحادثة، تم إصدار أمر اعتقال بحق الشرطية لاتهامها بالقتل الخطأ وأطلق سراحها بكفالة 300.000 دولار وتم تسريحها إداريا من وظيفتها، وأخبرت المحققين أنها عادت إلى المنزل من العمل وتوقفت عن طريق الخطأ في الطابق الرابع من المبنى بدلًا من الطابق الثالث الذي توجد فيه شقتها، وسارت إلى الشقة ظنا منها أنها تعود لها، ووجدت الباب مفتوحًا وسمعت شخصًا بداخلها معتقدة أنه لص، وأطلقت النار مرتين بعد أن طلبت منه أن يرفع يديه للأعلى، وقالت في مجريات التحقيق إنها كانت تتمنى لو أنها قُتلت بدلًا من ذلك.



وبينما كان رد فعل الناس على فعل براندت جان متعاطفًا، فإن ردود الفعل في قاعة المحكمة وخارجها كانت مختلطة أيضًا مع الغضب بسبب الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات فقط على جويجر، التي يمكن إطلاق سراحها بعد خمس سنوات فقط، بعدما كانت تواجه عقوبة تصل إلى 99 عامًا في السجن.



وفي حين رحب الكثير من الناس ببراندت جان، إلا أنهم حذروا من أن تصرفه يجب ألا يحول دون إجراء فحص دقيق لحالات إطلاق النار من قبل الشرطة في الولايات المتحدة، وهم يسألون متى سيتوقف العنف ضد الأمريكيين السود.

