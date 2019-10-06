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مرأة

بدون دواء.. 3 طرق فعالة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:33 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعاني كثير من الناس من مشكلات في مستوى ضغط الدم، ونظرًا للضغوطات التي يتعرض لها الكثير أصبح ارتفاع ضغط الدم منتشر وبكثرة، ويسبب صداع ومشاكل عديدة، يلجأ العديد لأخذ الأدوية لحل تلك المشكلة، بينما أشار موقع "bright side" إلى طرق تقليدية بسيطة يمكن أن تعمل على خفض ضغط الدم.

- وضع القدمين في ماء دافي :-
يساعد وضع القدميين في ماء ساخن حقًا على إبقاء الرأس باردًا ومنع الدم من الاندفاع إلى المخ، ما عليك سوى أخذ دلو أو طبق وتملأه بالماء الساخن، ثم الجلوس على كرسي ووضع قدميك في الماء لمدة 10-15 دقيقة، سوف يتحرك الدم من رأسك نحو قدميك، وسيعود ضغط الدم ببطء إلى طبيعته.

- الاستلقاء على الظهر :-
يساعد الاستلقاء في تقليل معدل ضربات القلب وتقليل ضغط الدم بشكل ملحوظ، فبمجرد الاستلقاء على ظهرك، وتغمض عينيك، ومحاولة الاسترخاء كل عضلة من جسمك لمدة 10-15 دقيقة، سيعود ضغط الدم إلى طبيعته، سيساعد أيضًا في تحقيق التوازن بين الجهاز العصبي.

- شرب الماء :-
في بعض الحالات، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم بسبب الجفاف فينخفض حجم الدم في جسمك ويزداد مقاومتك المحيطية، لتجنب هذه الحالة، في كل مرة تبدأ في الشعور بأعراض ارتفاع ضغط الدم، حاول أن تشرب كوبًا أو كوبين من الماء.
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