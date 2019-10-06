كم مرة سجنتك.. حمد بن خليفة يتباهى بـ اعتقال قطريين.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لوالد أمير قطر الحالي وأميرها السابق حمد بن خليفة، وهو يمازح أحد الأشخاص وظهر بجواره معتز برشم القطري الحاصل على ميدالية ذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة.





ويظهر في المقطع معتز برشام وهو يهدي حمد بن خليفة الميدالية التي حصل عليها، بينما يمازح الأمير القطري أحد الأشخاص قائلاً: "يامن مرة سجنتك" بمعنى "كم مرة سجنتك".





وأثار المقطع ضجة على مواقع التواصل حيث انتقد المغردون تصريحات حمد بن خليفة واعتبروها أنه يتباهى بسجن المواطنين القطريين.





واعتبر المتابعون أن الأمير القطري يحاول إثبات هيبته التي فقدها، متباهيًا بـ ظلمه للمواطنين، حيث ظهر في المقطع يضحك بشدة أثناء ممازحة الشخص الذي يتحدث معه.





وعلق أحد الرواد قائلاً: "أعان الله شعب قطر على ظلم حمد بن خليفة يتباهى بسجن المواطنين".