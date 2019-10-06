رمضان صبحي يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري

بعد مرور ثلاث جولات بالدوري المصري، تصدر النجم رمضان صبحي، لاعب الأهلي، قائمة هدافي الدوري الممتاز.



ويرجع البعض هذا التطور الملحوظ فى أداء رمضان صبحى حتى الآن إلى المدرب السويسري رينيه فايلر، حيث نجح فى تحديث مستواه وإظهار أفضل ما لديه.



وساعد فايلر أيضا رمضان صبحي، على إظهار قدراته التهديفية غير العادية بجانب صناعته للعب، فأصبح يلعب مهاجما ثانيا فى بعض الأحيان، وذلك يرجع لتوجيهات المدرب وتعليماته المستمرة للاعب الشاب.



يذكر أن رمضان يتصدر قائمة هدافي الدوري بثلاثة أهداف بعد فوز الأهلي على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف، وسجل اللاعب في مباريات فريقه الثلاثة بالدوري الممتاز حتى الآن أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.