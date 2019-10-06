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فن

ياسمين صبري سبقت بيونسيه في ارتداء هذا الفستان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:40 م
ياسمين صبري و بيونسيه
ياسمين صبري و بيونسيه
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شروق ابراهيم
لاقت أحدث جلسة تصوير للنجمة العالمية بيونسيه إعجاب الملايين من متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث أطلت بفستان ذهبي مطرز ضيق.

واللافت أن هذا الفستان سبق وارتدته الفنانة ياسمين صبري في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي، مع فارق بسيط أن فستان بيونسيه محتشم وفستان ياسمين صبري مكشوف الأكتاف.

يشار إلى أن آخر أعمال بيونسيه السينمائية فيلم Lion King الذي شاركت فيه بالأداء الصوتي لشخصية نالا.

فيلم lion king 2019 هو أول فيلم واقعي للنسخة الكرتونية التي قدمت عام ١٩٩٤ في السينما الأمريكية، وتم تقديمها أيضًا باللهجة المصرية.

ويقوم بدور سامبا الممثل دونالد جلوفر، وأما نالا تقدمها بيونسيه، أما سيبما فيقدمه الطفل JD McCrary، وسيث روجين يقوم بالأداء الصوتي لـPumbaa، جون كاني يجسد دور Rafiki.
ياسمين صبري سبقت بيونسيه في ارتداء هذا الفستان
ياسمين صبري سبقت بيونسيه في ارتداء هذا الفستان
ياسمين صبري سبقت بيونسيه في ارتداء هذا الفستان
ياسمين صبري سبقت بيونسيه في ارتداء هذا الفستان
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