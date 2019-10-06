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نقيب تمريض السويس: الممرضون في حرب أكتوبر كانوا يتبرعون بالدماء للأسرى.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:24 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت سيدة مبارك، نقيب تمريض السويس، إن العمل كان فى ظروف قاسية جدًا خلال فترة الحرب، لافتة إلى أن "المستشفى كان محاطا بساتر كله طوب ويعمل 24 ساعة دون توقف، وكانت هجمات الطيران قريبة جدًا من المستشفى، وكنا متوقعين ضرب المستشفى فى أى وقت".

وأضافت نقيبة تمريض السويس، خلال حديثها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية " ten: "عشنا فى رعب"، مشيرة إلى أن روح أكتوبر كان لها رونق خاص، موضحة أن الممرضين في حرب أكتوبر كانوا يتبرعون بالدماء للأسرى.

وأكدت سيدة مبارك أن الحرب كانت صعبة جدًا، وبدأ المستشفى في استقبال الجرحى بعد انطلاق الحرب بـ3 أيام، مشيرة إلى أنه تم نقل أحد اليهوديين للمستشفى لتلقى العلاج.

ونوهت نقيبة تمريض السويس، بأنه تلقى العلاج ولم يتم التفرقة بينه وبين المصريين، ولكنه كان مستغربا جدًا من الأجواء ومن فرحتنا بالانتصار.
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