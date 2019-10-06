شباب سعوديون يقدمون درسًا في العرفان ورد الجميل.. تفاصيل

علينا أن نربي أبناءنا على احترام الكبير ورد الجميل والاعتراف بفضل الآخرين علينا، فإذا وجدناهم في محنة واجب علينا أن نجاورهم ونخفف عنهم وطأة ضيق أيامهم كما وقفوا بجانبنا.





قام بعض الشباب السعوديين بلفتة إنسانية تجاه معلمهم السوداني الذي كان يدرس لهم مادة الرياضيات في مرحلة الثانوي بعد تعرضه لوعكة صحية فقاموا بدعوة لكل أصدقائهم في المدرسة الذي كان لذلك المدرس فضل عليهم لزيارته في المستشفى ، وفقا لما ورد في صحيفة " سبق" .





وقام الشباب بزيارته ومجاورته في مرضه كنوع من انواع رد الجميل ، كما أن المعلم السوداني شعر بسعادة عارمة رغم مرضه بعد زيارة أبنائه له.



