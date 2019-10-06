Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شباب سعوديون يقدمون درسًا في العرفان ورد الجميل.. تفاصيل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:22 م
المعلم السوداني
المعلم السوداني
Advertisements
مريم صليب
علينا أن نربي أبناءنا على احترام الكبير ورد الجميل والاعتراف بفضل الآخرين علينا، فإذا وجدناهم في محنة واجب علينا أن نجاورهم ونخفف عنهم وطأة ضيق أيامهم كما وقفوا بجانبنا. 

قام بعض الشباب السعوديين بلفتة إنسانية تجاه معلمهم السوداني الذي كان يدرس لهم مادة الرياضيات في مرحلة الثانوي بعد تعرضه لوعكة صحية فقاموا بدعوة لكل أصدقائهم في المدرسة الذي كان لذلك المدرس فضل عليهم لزيارته في المستشفى ، وفقا لما ورد في صحيفة " سبق" . 

وقام الشباب بزيارته ومجاورته في مرضه كنوع من انواع رد الجميل ، كما أن المعلم السوداني شعر بسعادة عارمة رغم مرضه بعد زيارة أبنائه له.

وقدم الشباب نموذجا للعرفان ورد الجميل والعربية السلمية تمنى رواد التواصل الإجتماعي ان يكونوا مثالاً لأطفال ذلك الجيل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء تقدم نصائح للآباء والأمهات في تربية الأبناء

ترشيحاتنا

مدرب النجم الساحلي لـ صدى البلد: لا أهلي ولا ترجي انتظرونا بالمجموعات.. ويكشف أسرار رحيل فوزي البنزرتي

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

مرحلة صعبة وأشعر بـ الألم.. تعليق غامض من أصالة يثير الجدل حول علاقتها بزوجها

مدرب الزمالك السابق يكشف الفارق بين ميتشو وجروس

عيار 21 بـ 671 جنيهًا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 6- 10- 2019.. فيديو

كواليس وأسرار الساعات الأخيرة قبل حرب أكتوبر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام

فستان محتشم.. بيونسيه تتألق في أحدث ظهور لها.. صور