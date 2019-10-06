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رياضة

بث مباشر مباراة الزمالك واف سي مصر في الدوري المصري

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:13 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
حرصا من "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا لـ مباراة الزمالك واف سي مصر و ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر مباراة الزمالك و اف سي مصر في الدوري المصري .

يختتم اليوم الأحد ، 6-10-2019 ، الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، بانطلاق 4 مباريات تذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت ، ابرزها مواجهة الزمالك مع اف سي مصر الوافد الجديد لدوري الأضواء.

بث مباشر مباراة الزمالك و اف سي مصر في الدوري المصري

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة مفاجآت ، حيث قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى، خوفا خوفا من الحصول على الانذار الثالث قبل قمة الدورى امام الاهلي ، خاصة إنهما من العناصر الأساسية للأبيض .

ضمت القائمة كلًا من:
في حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.
في الدفاع : حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام- أحمد عيد.

في الوسط: أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور.
في الهجوم: خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد


حكام مباريات اليوم الأحد 6-10-2019

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات الدوري الممتاز التي ستقام اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة فى الدورى الممتاز.

بث مباشر مباراة الزمالك و اف سي مصر في الدوري المصري


و يدير مباراة الزمالك واف سي مصر طارق مجدي ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد - سعيد حمزة حكما رابعا.
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