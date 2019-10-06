Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط أشهر مروجى المواد المخدرة بالخانكة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:35 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط وحدة مباحث القليوبية من 3 عاطلين وشهرتهم "شكشك وسنوريته وميدو"، تخصصوا فى الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن مركز شرطة الخانكة من ضبط "محمد ر ع"، وشهرته "شكشك" عاطل، ومقيم القلج – دائرة مركز الخانكة وبحوزته (20) قرصا مخدرا وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية سوداء اللون وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع والدراجة لتسهيل تنقلاته.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العبور من ضبط المدعو "إسلام م م" وشهرته "سنوريته" عاطل ومقيم الحي الثامن – دائرة قسم العبور وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 10 جرامات ومبلغ 60 جنيها وهاتف محمول حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايو سوداء اللون وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة من ضبط "محمد م م" وشهرته "ميدو" عاطل ومقيم بيجام – دائرة قسم أول شبرا الخيمة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 30 جراما ومبلغ 120 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط تشكيل عصابى للاتجار في مخدر الهيروين بقها

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

ضبط أبوجبل وغوايش وحظ أشهر تجار المخدرات بالقليوبية

ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 4 كيلو بانجو بالقليوبية

ليلة سقوط روبي وشطة وحريقة.. تفاصيل الإيقاع بأخطر عصابة مخدرات في قليوب

ترشيحاتنا

فستان محتشم.. بيونسيه تتألق في أحدث ظهور لها.. صور

نفسي أكون شهيد وبالميري يكفنوني.. عبارات مؤثرة للشهيد عمرو السقا

قنوات وموعد عرض فيلم الممر.. اليوم

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

كيف تعرف أنك مصاب بالعين.. وما جزاء العائن

تعرف على أول مجموعة فدائيين مدنيين في حرب أكتوبر.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام