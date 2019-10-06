ضبط أشهر مروجى المواد المخدرة بالخانكة

تمكن ضباط وحدة مباحث القليوبية من 3 عاطلين وشهرتهم "شكشك وسنوريته وميدو"، تخصصوا فى الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة، وأحيل المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن مركز شرطة الخانكة من ضبط "محمد ر ع"، وشهرته "شكشك" عاطل، ومقيم القلج – دائرة مركز الخانكة وبحوزته (20) قرصا مخدرا وهاتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية سوداء اللون وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع والدراجة لتسهيل تنقلاته.



كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العبور من ضبط المدعو "إسلام م م" وشهرته "سنوريته" عاطل ومقيم الحي الثامن – دائرة قسم العبور وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 10 جرامات ومبلغ 60 جنيها وهاتف محمول حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايو سوداء اللون وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.



وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة من ضبط "محمد م م" وشهرته "ميدو" عاطل ومقيم بيجام – دائرة قسم أول شبرا الخيمة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 30 جراما ومبلغ 120 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه وتولت النيابة التحقيق.



