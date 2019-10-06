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مرأة

انتبه .. 3 نصائح هامة للحفاظ على الأسنان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:00 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يفعل الكثير منّا أمور عديدة دون وعي وهي مضرة بسلامة الأسنان، والمشكلة أنها أشياء يمكن فعلها يوميًا مثل فتح شيء أو شرب مشروبات يمكن أن تغير لون الأسنان، لذلك نشر موقع "bright side" عدة نصائح للحفاظ على سلامة الأسنان.

- عدم تناول مشروبات غامقة : 
تحتوي المشروبات داكنة اللون مثل القهوة والشاي الأسود على مكونات تجعل مركبات اللون تلتصق بالأسنان، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى اصفرار.

- التوقف عن عض الأظافر : 
تلك العادة سيئة على جميع المستويات، فقد تتسبب في تلف اللثة وتتسبب في اعوجاج أسنانك، كما يمكن أن يكون لمضغ الأشياء الأخرى غير الصالحة للأكل ، مثل الأقلام الرصاص والأقلام، نفس التأثير.

- عدم استخدام الأسنان لفتح أو كسر شيء صلب : 
يفعل الكثير مننا هذا الخطأ الشائع، على الرغم من ان استخدام الأسنان كأداة لفتح زجاجة أو قطع علامة ملابس غير مناسبًا، لأنها قد تؤدي إلى كسرها وتشققها.
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