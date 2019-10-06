بسبب محمد صلاح.. أزمة بين ليستر سيتي وجماهير ليفربول

أدان نادي ليستر سيتي الانتهاكات التي تعرض لها حمزة تشودري لاعب الفريق، على وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب الهجوم الذي أصاب محمد صلاح.



وجاءت الهتافات العنصرية من جماهير الريدز عقب تدخل قوي لتشودري في كرة مشتركة مع محمد صلاح ، أدى إلى إصابة الأخير وخروجه من المباراة، وهو أمر قد يعرض جماهير ليفربول إلى عقوبات من الاتحاد الإنجليزي.



وقال المتحدث الرسمي لنادي ليستر في تصريحات للصحيفة البريطانية: "إننا نشعر بالفزع إزاء التعليقاء العنصرية، التي تعرض لها لاعبنا حمزة تشوردي، من قبل جماهير ليفربول".



وأضاف: "السلوك التمييزي ليس له مكان في كرة القدم أو في المجتمع، وسنتخذ الإجراءات اللازمة للرد على تلك التعليقات العنصرية".