توزيع لحوم على 250 أسرة فقيرة بالوادي الجديد

قال الدكتور وائل عبد العزيز مدير عام التضامن بالوادي الجديد، إنه تم توزيع كميات من اللحوم على عدد من الحالات الأولى بالرعاية بقرى الخرطوم جنوب مركز الخارجة، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى واحتفالات المحافظة بعيدها القومي.



وقال عبد العزيز إنه تم توزيع اللحوم على 250 أسرة بقرية الخرطوم، مضيفا أن هذه القرية ضمن القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة، وتجرى بها عدد من المشروعات التنموية، لافتا الى إن عملية التوزيع تمت بناء على كشوف معدة مسبقا للحالات الفقيرة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وأضاف أن المديرية تواصل تقديم الدعم المادى والمعنوى لجميع الأسر الفقيرة والاولى بالرعاية على مستوى المحافظة، كما يتم التنسيق مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكبرى لتوجيه دعمها نحو هذه الحالات المستحقة.

