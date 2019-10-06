ممرض وأديب جبهة القتال: وحدتنا تم حصارها 5 أيام في حرب أكتوبر.. فيديو

قال ممرض وأديب جبهة القتال، السيد نجم، إنه كان من ضمن سلاح الخدمات الطبية والذى أطلق عليه سلاح الكعب العالى، لافتًا إلى أن الوحدة التى كان يخدم بها خلال الحرب حوصرت تحت الأرض لمدة 5 أيام.



وأضاف ممرض وأديب جبهة القتال، خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن الجنود الإسرائيليين نصبوا الخيام الخاصة بهم على باب الوحدة، موضحًا أن المستشفى كان يحوى كل خريجى الطب البشرى والأسنان والبيطرى.



وأوضح ممرض وأديب جبهة القتال، أن كل تخصص له وظيفة خاصة به فى المستشفى لاستقبال المصابين، مؤكدًا أنه لم يكن أحد فى الكتيبة يتوقع قيام الحرب.



وأشار ممرض وأديب جبهة القتال، إلى أنه "عندما دخلت الطائرات المصرية سيناء ورجعت فى اتجاه آخر، توقعنا أن هزيمة 67 تكررت".



