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محافظات

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالبحر الأحمر احتفالاً بـ نصر أكتوبر

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:43 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
قام اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري الجديد للشهداء بمنطقة النجدة بالغردقة ، احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بحضور الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر واللواء أشرف حشيش مساعد وزير الداخلية مدير اكن البحر الأحمر والعميد محمود علي إبراهيم قائد القطاع العسكري بالبحر الأحمر.

وحرصت نائبة المحافظ على تهنئة جميع الحاضرين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا أن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر وضع إكليل الزهور بالنصب التذكاري العقيد وليد طناني المستشار العسكري بالمحافظة واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة والمهندس حسني منصور رئيس قطاع التعمير بالبحر الأحمر والدكتور كبير من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالبحر الأحمر احتفالاً بـ نصر أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالبحر الأحمر احتفالاً بـ نصر أكتوبر
وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالبحر الأحمر احتفالاً بـ نصر أكتوبر
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