4-2-3-1 الخطة السحرية التي أعاد فايلر اكتشافها في ولايته

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، بشكل كبير على التشكيل الأساسي في الفترة القادمة، من خلال الست مباريات التي خاضها حتى الآن إلا إذا حدثت بعض الأمور القهرية كالإصابات والإيقافات.





فايلر يلعب بخطة ٤-٢-٣-١ عن طريق الضغط من الأمام ويبدأ الضغط من خط الهجوم حيث أن أجاى ورمضان والشحات يقوموا بهذا الدور على أكمل وجه.





ويعتمد على تبادل المراكز في الثلث الهجومي وعدم الثبات في مركز معين، ففى المباريات الـ6 التى خاضها فايلر نرى أجاى لا يلعب رأس حربة صريح وأحيانا نرى تبادل فى الأطراف بين رمضان والشحات وقد نرى أحدهما رأس حربة فى تبادل مع أجايي.





ويركز فايلر على عدم فقدان الكرة بسهولة والتمرير المستمر كما شاهدنا فى الهدف الرابع أمام الإنتاج الحربى الذى سجله وليد سليمان بعد عدد من التمريرات القصيرة والطويلة أيضا ويرجع الفضل فى ذلك إلى تحركات رمضان صبحى والشحات التى تخلق المساحات لزملائهم للتمرير وتربك دفاعات الخصم.





أهم ما يميز فايلر هو أن فقدان الكرة لا يستمر طويلا فيقوم بضغط شديد على المنافس ويسترد الكرة سريعا لكن هل هذا الضغط سيستمر كثيرا فى ظل ضغط المباريات والإصابات.



