حبس زوج تسبب فى انتحار طفل بسبب أكل الكلاب بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلى رئيس نيابة قسم شرطة ثالث المحلة بفتح التحقيق فى واقعة انتحار الطفل "حسام .خ " 9 سنوات من نافذة بالطابق الثالث من منزل عائلته فى ظروف غامضة مما أدى إلى وفاته .





ووجهت النيابة العامة اتهاماً إلى زوج "أم الطفل" بالقتل بالترويع وتعذيب الطفل وإرهابه بسبب خلافات قائمة على "أكل الكلاب" بسطح منزل العائلة مما دفع الطفل الى الانتحار والقفز من المنزل خشية التعرض للتعذيب والضرب من جانب زوج أمه .





وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل والدة الطفل من سرايا النيابة العامة وحبس زوج الأم "خالد .م .ر " 39 سنة 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان من جيران والعائلة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي ومفتش الصحة للتأكد من تعرض الطفل من وقائع تعذيب على أطراف جسده قبل وفاته .





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد ناجي العيسوي مأمور مركز المحلة يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل اثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد المنازل بمنطقة الوراقه دائرة القسم .





وقرر اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث بقيادة العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي المحلة وسمنود والرائد محمد البرلسي مفتش فرع البحث الجنائي وبالانتقال الى مكان الحادث تم العثور على جثة الطفل حسام .ا 9 سنوات بالصف الرابع الإبتدائي عقب إلقاء نفسه من الطابق الثالث هربا من أمه وزوجها نتيجة خلافات زوجيه .





وكشفت تحريات النقيب عمرو منصور رئيس مباحث قسم ثالث المحلة أن خلافات بين الزوجين دفعت الطفل الى دخول فى نوبه حالة نفسية سيئة دفعته الى القاء نفسه من الطابق الثالث نظرا لكثرة الخلافات الزوجية بين أمه وزوجها وهو ما أدي الى تصاعده لإجبار الطفل على العنايه بـ"أكل الكلاب " .





وقام الطب الشرعي بتشريح الجثة وتسليمها الى ذويه ودفنه بعدما تبين اختلال توزانه وسقوطه سهوا حال جلوسه على شرفة الطابق الثالث بمنزل عائلته.



