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أخبار البلد

شيخ الأزهر يهنئ مستشاره السابق بمناسبة حصوله على وسام الفاتيكان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:41 م
فضيلة الإمام الأكبر
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
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إيمان طلعت
هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مستشاره السابق، القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام للجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية، بمناسبة تقليده بأرفع تكريم يمنحه بابا الفاتيكان "قائد مع نجمة"، لأول عربي مسلم.

وأعرب عن سعادته بهذا التكريم الذي ناله مستشاره السابق، وأكد أن هذا التكريم يدل على أن جهود الأزهر الشريف ورجاله المخلصين باتت بالغة الوضوح والتأثير على المستوى العالمي.

وقال إن سعادته بتكريم المستشار محمدعبد السلام تتضاعف لكونه شابا مصريا، وأحد أبناء الأزهر الشريف البارزين، والذي عمل له بجد وإخلاص طوال فترة عمله، كما أن دوره كان محوريا في الإعداد "لوثيقة الأخوة الإنسانية".

وأعرب الإمام الأكبر عن شكره وتقديره للبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، على تقليد هذا الوسام الرفيع لابن مصر والأزهر، وهو ما يؤكد تقدير الفاتيكان لمصر والأزهر الشريف، وسيزيد حتمًا من تعميق العلاقات وتعزيز الحوار بين الأديان بشكل عام وبين الأزهر والفاتيكان بشكل خاص.
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