Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كارثة.. قطر تعترف بـ فضيحة بطولة ألعاب القوى

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:53 م
قطر تعترف بفضيحة
قطر تعترف بفضيحة بطولة ألعاب القوى
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
اعترف المنظمون القطريون بمنحهم تذاكر مجانية في محاولة لملء استاد المضمار خلال بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة، بحسب شبكة "إي إس بي إن" الرياضية.

وجاء هذا الاعتراف، أمس السبت، اليوم التاسع من بطولة الدوحة، حيث كانت المقاعد الفارغة في استاد خليفة الدولي فضيحة كارثية في مسابقات بطولة العالم لألعاب القوى 2019.

وقالت اللجنة المنظمة المحلية إنها -إلى جانب الشركاء والمؤسسات العامة- قامت بتوزيع التذاكر على السفارات والموظفين وفي المدارس والجامعات.

ومن خلال شركة علاقات عامة دولية، قالت اللجنة إن "بعض المشجعين غادروا الملعب بعد مشاهدة أحداث معينة، وحاولوا إيجاد أشخاص يشغلون هذه المقاعد 'للحفاظ على الاستاد ممتلئاً قدر الإمكان".

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان لها، أن المنظمين أرادوا إعطاء الناس الفرصة لرؤية اللاعب القطري معتز برشم وهو يفوز بـ ذهبية الوثب العالي مساء يوم الجمعة، ويدعون أن الحشد تجاوز 40 ألف شخص.

ومن المقرر أن تنتهي البطولة، مساء اليوم الأحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضيحة في بطولة قطر لألعاب القوى الدولية 2019

نصب وانسحاب في ألعاب القوى.. فضيحة عالمية تضرب قطر.. صور

مثير للدهشة.. المقاعد الخالية تفضح قطر فى بطولة العالم لألعاب القوى

فضيحة المدرجات الخاوية.. قطر تجبر المهاجرين والعسكريين على حضور بطولة ألعاب القوى

فضيحة جديدة.. قطر فشلت في إدارة مسابقة عالمية

ظروف قاسية.. أول تحرك فرنسي لمقاطعة بطولة كأس العالم 2022 في قطر

ترشيحاتنا

شاهد.. قاتلة تحتضن «أخو المقتول» في قاعة المحكمة.. تفاصيل مثيرة

مدرب الزمالك السابق يكشف الفارق بين ميتشو وجروس

الدوري المصري .. موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة

أم البطل.. فنانات استشهد أبناؤهن في حرب أكتوبر

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

موقف السيسي من سد النهضة يتصدر نشرة البلد اليوم.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصورة لـ محمد صلاح.. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز

بعد إصابة والد بيونسيه.. أسباب وأعراض سرطان الثدي عند الرجال

بـ الأبيض .. نادين نجيم تخطف الأنظار في انستجرام