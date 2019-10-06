كارثة.. قطر تعترف بـ فضيحة بطولة ألعاب القوى

اعترف المنظمون القطريون بمنحهم تذاكر مجانية في محاولة لملء استاد المضمار خلال بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة، بحسب شبكة "إي إس بي إن" الرياضية.





وجاء هذا الاعتراف، أمس السبت، اليوم التاسع من بطولة الدوحة، حيث كانت المقاعد الفارغة في استاد خليفة الدولي فضيحة كارثية في مسابقات بطولة العالم لألعاب القوى 2019.





وقالت اللجنة المنظمة المحلية إنها -إلى جانب الشركاء والمؤسسات العامة- قامت بتوزيع التذاكر على السفارات والموظفين وفي المدارس والجامعات.





ومن خلال شركة علاقات عامة دولية، قالت اللجنة إن "بعض المشجعين غادروا الملعب بعد مشاهدة أحداث معينة، وحاولوا إيجاد أشخاص يشغلون هذه المقاعد 'للحفاظ على الاستاد ممتلئاً قدر الإمكان".





وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان لها، أن المنظمين أرادوا إعطاء الناس الفرصة لرؤية اللاعب القطري معتز برشم وهو يفوز بـ ذهبية الوثب العالي مساء يوم الجمعة، ويدعون أن الحشد تجاوز 40 ألف شخص.



