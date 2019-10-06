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أخبار البلد

الخارجية عن نصر أكتوبر: تحيا مصر بتضحيات الآباء وعزم الأبناء

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:58 م
سامح شكري
سامح شكري
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محمود نوفل
توجه المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بالتحية والشكر لجنود وضباط القوات المسلحة المصرية في ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، حيث قال: "في ذكرى نصر السادس من أكتوبر وفي يوم العزة والكرامة لكل مصري نتوجه بتحية إعزاز وتقدير إلى أبطال القوات المسلحة الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل استعادة الأرض".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مصر دائما وأبدا ما تحيا بأبنائها، حيث صرح قائلا "تحيا مصر بتضحيات الآباء وعزم الأبناء".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه منذ قليل كلمة للشعب المصري، بمناسبة مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، حيث أكد أن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد أيامها، واصفا ذلك اليوم بيوم عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.

وقال الرئيس السيسي، خلال الكلمة التي وجهها للأمة بمناسبة الذكري السادسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، إن يوم السادس من أكتوبر عام 1973، لا يمثل فقط نصرًا عسكريًا باهرًا حققته القوات المسلحة باقتدار بل هو تعبير فريد عن إرادة أمة وتماسك شعب استمد من تاريخه العريق صلابة وقوة لا تقهر.
الخارجية عن نصر أكتوبر: تحيا مصر بتضحيات الآباء وعزم الأبناء
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