بني سويف تتزين في احتفالات أكتوبر.. فيديو وصور

وضع المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف إكليل الزهور على النصب التذكارى لقبر الجندى المجهول بحديقة الخالدين بميدان الشهداء بمدينة بنى سويف، وقرأ المحافظ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين.





وبعد الانتهاء من وضع الأكاليل تم عزف سلام الشهيد والنشيد الوطنى بمصاحبة عزف الموسيقات النحاسية التابعة لمديرية الأمن ووسط ترديد الأغانى الوطنية ورفرفة الأعلام ابتهاجًا بهذه المناسبة التاريخية وذلك في اطار احتفالات المحافظة"اليوم الأحد" بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة من خلال العديد من المراسم ومظاهر الاحتفال.





كما قدم محافظ بني سويف التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة ، التي برهنت على براعة وعظمة العسكرية المصرية،وبسالة قواتنا المسلحة في الذود عن الوطن وبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عنه والحفاظ على أمنه واستقراره،ومازال الجيش المصري يضرب أروع الأمثلة في في معركة الوطن ضد الإرهاب الغاشم ،حيث يثق الشعب المصري في قواته المسلحة في استئصال الإرهاب من جذوره تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى ويحمل على عاتقه آمال وطموحات شعب مصر العظيم في إرساء الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف النواحي.



