قضية طفل الحضانة.. مطالبات بتوفير الحماية له من القومى للطفولة والتضامن

قال المحامي أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، عن حالة الطفل آدم الذى تم منعه من الحضانة بسبب مرضه أن له حق على المجتمع ، وعلى الحضانة توفير الرعاية له وزرع المبادئ الرئيسية فى الأطفال منها كيفية التعامل مع الزملاء واحتواء الآخرين .





وأضاف مصيلحى- فى تصريحات خاصة لصدى البلد- لدينا مشكلة فى التوعية فى البيت والمدرسة ، بأهمية قبول الآخر سواء فى رأيه وفى شكله ، لافتًا إلى أن الأسر نفسها فى حالة الطفل آدم من طلبت أن يتم فصله حتى يحضروا أطفالهم للحضانة وهذا يدل على خلل فى الأسرة نفسها يحتاج للتصحيح .





ونوه إلى أن إدارة الأسرة والطفل فى وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة عن الحضانات وهى منصوص عليها فى القانون ولكنها غير مفعلة كما أنه من المفترض تشكيل لجنة الحضانة فى كل محافظة هى التى تنظم عمل الحضانات، ولجنة الأسر البديلة .





وأشار إلى دور اللجنة العامة لحماية الطفل التى يقوم المجلس القومى للطفولة والأمومة بالإشراف عليها وهى مكونة من ممثلين لوزارات التضامن والعدل والتعليم والصحة مع إشراك مندوب من المجتمع المدنى فى الدمج والتربية وتطبيق قانون الطفل الذى يعد من أقوى القوانين فى العالم .





وطالب مجلس النواب بإقرار قانون إعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والامومة، وطالب من أسرة الطفل آدم الاتصال بخط نجدة الطفل .



