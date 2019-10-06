مفاجأة .. 3 طرق سحرية لإزالة الرؤوس السوداء

تعاني كثير من الفتيات مشكلة الرؤوس السوداء التي تزعجهن، لأنها تشوه جمالهن، يلجأ البعض لمنتجات كيميائية التي قد يكون لها أضرار أخرى على البشرة، لذلك أشار موقع "bright side" لطرق طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء .



- استخدم قناع بياض البيض :

يساعد بياض البيض في شد المسام وسحب أي أوساخ مسدودة مما يمنح بشرة ناعمة خالية من الرؤوس السوداء، لذلك ضع بياض البيض برفق على الوجه لتشكيل طبقة رقيقة، ثم ترك القناع لمدة دقيقتين أو حتى يجف، بمجرد القيام بذلك ضع طبقة ثانية من بياض البيض واترك القناع على وجهك لمدة 20 دقيقة. استخدم الماء الدافئ لشطفه.



- استخدم العسل والقرفة :

تعمل القرفة كمقشر ويعمل العسل على سحب الأوساخ من المسام المفتوحة ويعمل أيضًا كمضاد حيوي طبيعي، قم بمزج نصف ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة كبيرة من العسل، ضع هذا الخليط عن طريق فركه على وجهك بحركة دائرية، واستمر في الاحتكاك لمدة 3 دقائق.



- استخدم معجون الحلبة :

قم بتشكيل عجينة عن طريق مزج الحلبة مع الماء ووضعها على وجهك واتركه لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء البارد.

