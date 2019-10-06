وديا .. المنيا يواجه ناصر الفكرية استعدادا للقسم الثانى

يلتقي الفريق الأول بنادي المنيا، تحت قيادة المدير الفني سمير كمونة، فريق ناصر الفكرية وديا، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019 /2020.



وقال سمير كمونة المدير الفنى للفريق إن مستوى الفريق في ارتفاع مستمر، وظهر ذلك خلال المباريات الأخيرة وكان آخرها لقاء القوصية والذي انتهى بنتيجة 3/6 لصالح المنيا، وأن اللاعبين الجدد وصلوا لمرحلة انسجام كبيرة مع باقي عناصر الفريق رغم انضمامهم المتأخر هذا الموسم، وأكد أنهم إضافات قوية للفريق كانت في محله وأكدوا خلال المباريات الأخيرة قدراتهم العالية.



وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، والتى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي المنيا أولي مبارياته أمام فريق سوهاج علي استاد جامعة المنيا.

