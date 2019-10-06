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ملحمة بطولية من حرب أكتوبر.. جهاز الاستطلاع الأسبق يكشف كواليس معركة الفردان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:06 م
اللواء نصر سالم رئيس
اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، كواليس وأسرار معركة «الفردان»، وهزيمة العدو الإسرائيلي في 73، موضحا أن عبد العاطي صقر، الملقب بـ «صائد الدبابات»، دمر كتيبة بأكملها للعدو، بها 26 دبابة في معركة «الفردان» وهذا لم يحدث من قبل أي جيش آخر في العالم.

وقال «نصر سالم»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، إن خط بارليف يعتبر حتى الآن أقوى خط دفاع، موضحا أن الإسرائيليين أكدوا أنهم أنشأوا خط باريف الذي يسبق المصريين بـ 50 سنة ويصعب التعامل معه، مشيرا إلى أن إسرائيل انتهت من بناء خط بارليف بعد 6 سنوات.

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن الجيش المصري استطاع عبور القناة في 6 أكتوبر في 6 ساعات فقط، موضحا أنهم في حرب أكتوبر 73 اعتمدوا على عنصر المفاجأة لتشتيت وإرباك العدم ليعجز عن التصرف، مؤكدا أن خطة مصر الإستراتيجية في خداع إسرائيل كانت سببا في فقدان القدرة على التصرف وأصبح في محل رد الفعل.
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