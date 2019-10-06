السمك بـ 20 والطماطم بـ 5 جنيهات.. مبادرة لخفض الأسعار في الأقصر

أعلن "تامر صلاح "وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر ،اليوم الأحد،عن إطلاق مبادرة فى حب مصر ،تهدف إلى بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بدءا من اليوم 6 أكتوبر.
كما انطلقت مبادرة ضد الغلاء"لبيع الأسماك الطازجه بأسعار مخفضة،حيث تتضمن المبادرات بيع الأسماك،والخضروات والفاكهة بأسعار الجملة ،حيث يكون سعر " الأسماك بلطي كبير" بـ 20 جنيها والصغير بـ 15 جنيها،والخضروات يكون سعر كيلو كل من الطماطم ب4 جنيهات ،والفلفل الحار الرومي بـ 4جنيهات، والبطاطس بـ 6 جنيهات ، والليمون بـ 10 جنيهات، والكوسة بـ 5 جنيهات ،والبطاطا بـ 4جنيهات ،والمانجو ب17جنيها ، والعنب البلد ب5جنيهات.
وتأتي تلك المبادرة بهدف حماية المستهلك من شجع التجار،وتوفير كافة أنواع الخضر والفاكهة،بالإضافة إلى الأسماك بأسعار في متناول الموطنين لمواجهة الغلاء.
وجاء ذلك تحت رعاية المتستشار"مصطفى ألهم"محافظ الأقصر،وبالتنسيق مع مديرية التموين،وعدد من التجار الشرفاء،والغرفة التجارية بالأقصر.