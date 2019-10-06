السمك بـ 20 والطماطم بـ 5 جنيهات.. مبادرة لخفض الأسعار في الأقصر

أعلن "تامر صلاح "وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر ،اليوم الأحد،عن إطلاق مبادرة فى حب مصر ،تهدف إلى بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بدءا من اليوم 6 أكتوبر.





كما انطلقت مبادرة ضد الغلاء"لبيع الأسماك الطازجه بأسعار مخفضة،حيث تتضمن المبادرات بيع الأسماك،والخضروات والفاكهة بأسعار الجملة ،حيث يكون سعر " الأسماك بلطي كبير" بـ 20 جنيها والصغير بـ 15 جنيها،والخضروات يكون سعر كيلو كل من الطماطم ب4 جنيهات ،والفلفل الحار الرومي بـ 4جنيهات، والبطاطس بـ 6 جنيهات ، والليمون بـ 10 جنيهات، والكوسة بـ 5 جنيهات ،والبطاطا بـ 4جنيهات ،والمانجو ب17جنيها ، والعنب البلد ب5جنيهات.





وتأتي تلك المبادرة بهدف حماية المستهلك من شجع التجار،وتوفير كافة أنواع الخضر والفاكهة،بالإضافة إلى الأسماك بأسعار في متناول الموطنين لمواجهة الغلاء.



