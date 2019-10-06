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رياضة

أشرف توفيق: بداية الدوري جيدة.. وما زال لدينا الأفضل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أشرف توفيق المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم أداء جيدا في بداية مشواره ببطولة دوري المرتبط للمحترفين، وحقق الفوز على فرق هيئة قناة السويس وأصحاب الجياد وسبورتنج خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن الفريق مازال لديه الأفضل ليقدمه خلال الفترة المقبلة مع زيادة الانسجام بين اللاعبين وتصاعد المستوى العام للفريق.

وأشار توفيق إلى أن الجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على رصد أي قصور في جميع المراكز ويقوم بتصحيح الأوضاع في المحاضرات النظرية وفي الملعب بشكل عملي؛ للوصول إلى أفضل ما يمكن والمنافسة على البطولات.

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