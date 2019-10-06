سيناء تستقبل احتفالات نصر أكتوبر بمشروعات تنموية وخدمية.. تشغيل 3 محطات لتحلية مياه البحر.. وإنشاء 2608 وحدة سكنية.. وبناء 12 تجمعا تنمويا على مساحة 1500 فدان

- سيناء تستقبل احتفالات أكتوبر بمشروعات تنموية وخدمية

استعدت محافظة شمال سيناء لاستقبال احتفالات بذكرى أكتوبر المجيدة، بتنفيذ عدد من مشروعات التنمية والتعمير في تحدٍ واضح للإرهاب لتأكيد جهود الدولة على أرض سيناء؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين.





وقال اللواء الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، أنه تم تشغيل محطتين لتحلية مياه البحر في المساعيد بالعريش بسعة 5000 متر مكعب لكل منهما، ومحطة لتحلية مياه الآبار في منطقة أبو الجلود التابعة لقرية قاطية مركز بئر العبد بطاقة 250م٣/ي.ويجرى العمل في محطة رافع كرم أبونجيلة بالعريش، بطاقة 7000 متر مكعب.





كما يجري العمل في محطة تحلية المياه بأبو صقل بالعريش بطاقة 10000م٣/ي، ومحطة لتحلية المياه في منطقة السكادرة بالشيخ زويد بطاقة إنتاجية000م٣/ي.





وأشار اللواء شوشة، إلى أن الاستثمارات التي تم وضعها في مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغت 450 مليون جنيه لإنشاء 2608 وحدات موزعة على الخمس مراكز بالمحافظة، إلى جانب مشروعات جهاز تعمير سيناء في قطاع الإسكان بقيمة 109،5 ملايين جنيه، لخدمة الشباب المقبل علي الزواج منها: إقامة وحدات الإسكان الاجتماعي بكل من مدن العريش وبئر العبد والحسنة ونخل والشيخ زويد، الي جانب استكمال تأهيل 26 عمارة سكنية بحي المساعيد بمدينة العريش.





وأضاف أنه تم أيضا إنشاء 12 تجمع تنموي بالحسنة ونخل بئر العبد علي مساحة 1500 فدان فدان بمنطقة وسط سيناء لتدعيم سياسة التوطين بالمنطقة، مشيرا الي انه سيتم توزيع الاراضي بنظام الفرعة العلنية وسيحدد نسبة 60% لابناء سيناء و40% لابناء المحافظات.





وأوضح أن منها 5 تجمعات في مركز الحسنة بوسط سيناء وهي "أم فروث بالمغارة - كيلو 61 ببغداد - الدفيدف - النوافعة بالمغفر - خشم القاد بالحسنة،بالإضافة إلى 6 تجمعات في مركز نخل بوسط سيناء وهي "طويل الحامض - الخفجة - النثيلة 1 - النثيلة 2 - أبو رصاصة بصدر الحيطان - طيبة بنخل وتجمع ببئر العبد .





وأشار إلى أنه سيتم توزيع 2500 فدان من أراضي ترعة السلام على الشباب من أبناء سيناء خلال أيام، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات تثمين الأرض التي تقوم بها الجهات المختصة، مشيرا الي أن هذه الأراضي هي المبادرة الأولى والإهداء الأول من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شباب سيناء الصامد. وذل بمنح كل شاب 5 أفدنة.





ونوه المحافظ بأنه تم تمويل عدد من المشروعات عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" بلغ ١٦٤ مشروعا بتمويل قدره 6،8 ملايين جنيه، والتي وفرت ٢٨٨ فرصة عمل .





واشار الي ان اعمال التطوير بدأت في 5 ميادين رئيسية بالعريش ، وهي الرفاعي والساعة والقاهرة والنصر والعتلاوي والفواخرية..كما تشمل خطة التطوير أيضا، نقل موقف سيارات الموقف القديم إلى موقف آخر بشارع جسر الوادي





من جانبه قال المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، إنه تم الانتهاء من إقامة عدة مشروعات في قطاع الطرق بتكلفة 28،6 مليون جنيه، اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018\2019م ، منها إنشاء وتطوير طرق في مدينة العريش بمختلف الأحياء وتنميتها.



