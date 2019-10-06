وضع إكليل زهور على النصب التذكاري احتفالا بانتصارات أكتوبر بالمنيا

وضع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إكليلا من الزهور اليوم، الأحد، على النصب التذكاري للجندي المجهول، بمناسبة احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



جاء ذلك بحضور اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، واللواء محمود صبري ، مفتش الأمن الوطني بالمنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، ومحمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد سيد، رئيس المدينة ، وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحي بالمحافظة.



وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن تحقيقًا لرفعته وصونا لكرامته، وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، والسلام الجمهوري، وسلام الشهيد.



وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه لأهالي المنيا بتلك المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مقدما خالص التحية لأبطالنا البواسل وشهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة الأبطال ورجال الشرطة الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم من أجل وطنهم فنالوا شرف الشهادة وكانوا أحياءً عند ربهم أحياء يرزقون.



وكان المحافظ استقبل المهنئين من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية والنواب ورجال الدين بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمناسبة احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر.